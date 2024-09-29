شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق على ارتفاع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة 21 مليار جنيه عند مستوى 2.170 تريليون جنيه، وسط تداولات بلغت 4.3 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58%، ليغلق عند مستوى 31459 نقطة.

وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.87%، مسجلًا 7490 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.87%، لينهي التعاملات عند مستوى 10669 نقطة.