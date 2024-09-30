شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: لم نعد في وضع "يائس" يستدعي الاقتراض بمعدلات مرتفعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب، إن باكستان لم تعد في وضع "يائس" يستدعي الاقتراض بمعدلات فائدة مرتفعة.

يأتي هذا بعد تحقيق استقرار اقتصادي بمساعدة صندوق النقد الدولي. تحسين التصنيف الائتماني وأضاف أن البلاد ستركز اهتمامها الآن على تحسين تصنيفها الائتماني.

وأضاف: بعد حصول باكستان على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على حزمة قروض جديدة، إن من شأن الحصول على تصنيف ائتماني أعلى أن يعزز تدفقات الاستثمار ويخفض تكاليف الاقتراض". دعم تعافي البلاد ورفع تصنيف باكستان من جانب وكالة موديز للتصنيف الائتماني في أواخر أغسطس، ومن جانب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في يوليو.

وأعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، الموافقة النهائية على بدء برنامج قروض بقيمة 7 مليارات دولار لباكستان، مما يوفر تمويلا حيويًا لدعم تعافي البلاد من الأزمة الاقتصادية.

