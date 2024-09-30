هيئة الإحصاء: انخفاض معدل البطالة إلى 3.3% في الربع الثاني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض معدل البطالة الإجمالي (السعوديين وغير السعوديين) إلى 3.3% في الربع الثاني 2024، مسجلاً انخفاضاً بمقدار 0.2% مقارنةً بالربع الأول، و0.8% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.

وأظهرت نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الثاني 2024؛ انخفاض معدل البطالة لدى السعوديين إلى 7.1%، بانخفاض مقداره 0.5% مقارنةً بالربع الأول، و1.4% مقارنةً بالربع المماثل من العام 2023.

وارتفع معدل المشتغلات السعوديات بالنسبة إلى السكان إلى 30.8%، وانخفاض معدل مشاركة مشاركة السعوديات في القوى العاملة إلى 35.4%. وفي المقابل انخفض معدل البطالة لدى السعوديات بمقدار 1.4% إلى 12.8%، وذلك مقارنةً بالربع الأول من العام الجاري.

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