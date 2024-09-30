الأسهم اليابانية تغلق على تراجع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجع سوق الأسهم اليابانية اليوم، بعد ارتفاع حاد للين في أعقاب فوز شيجيرو إيشيبا، المؤيد لتشديد السياسة النقدية، في السباق على زعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم.

وانخفض مؤشر (نيكي) بنسبة 4.8 في المئة، ليصل عند مستوى 37919.55 نقطة، فيما تراجع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 3.5 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 2,645.94 نقطة .

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