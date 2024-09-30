تراجع أسعار الذهب إلى 2653.38 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت أسعار الذهب اليوم، لكنها ظلت بالقرب من المستوى المرتفع غير المسبوق الذي سجلته الأسبوع الماضي وتتجه لتحقيق أفضل أداء فصلي في أكثر من ثماني سنوات بدعم من قرار خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتوقعات بخفض كبير آخر في نوفمبر المقبل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 %، ليصل إلى 2653.38 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 04:04 بتوقيت جرينتش، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 %، مسجلةً 2695.80 دولارًا.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 14 %منذ بداية الربع الجاري، مسجلة أفضل أداء ربع سنوي منذ يناير 2016.

وعلى أساس شهري، تقدم الذهب 6 % في سبتمبر بعد أن صعد إلى مستوى غير مسبوق عند 2685.42 دولارًا يوم الخميس في ارتفاع جاء مدفوعًا بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة نصف نقطة مئوية وإجراءات تحفيز اقتصادي في الصين واستمرار المخاوف من الوضع في الشرق الأوسط.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 %، لتصل إلى 31.49 دولارًا للأوقية، فيما خسر البلاتين 0.1 % مسجلًا 999.35 دولارًا، في حين صعد البلاديوم بنسبة 0.1 %، ليصل إلى 1012.50 دولارًا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط