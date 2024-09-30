“هيئة الطرق”: إنجاز عددٍ من مشاريع الصيانة في الباحة لتعزيز ورفع جودة وسلامة الطرق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن الانتهاء من تنفيذ عددٍ من مشاريع لصيانة الطرق في منطقة الباحة، وذلك في إطار إستراتيجية قطاع الطرق التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة على الطرق وتلبية الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت “هيئة الطرق” أن من ضمن المشاريع المنجزة إعادة سفلتة المواقع المتضررة على طريق عقبة الباحة بطول 2 كم، وصيانة طريق (الباحة – الطائف) بطول 3 كم، وتنفيذ أعمال السلامة على امتداد طريق (الباحة – الطائف) بطول 1.7 كم، بالإضافة إلى عددٍ من مشاريع الصيانة لإزالة الانهيارات الصخرية ومعالجة النقاط السوداء، مؤكدة أن هذه المشاريع ستسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لحركة المرور، مما يسهل التنقل بين الخليج 365، كما تسهم في تنشيط الحركة السياحية من خلال تسهيل الوصول إلى مختلف الوجهات السياحية في المنطقة.

وأشارت الهيئة إلى أنها حرصت على تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال مثل: اللوحات الإرشادية، والدهانات الأرضية، والعلامات الأرضية، والاهتزازات التحذيرية، والحواجز الخرسانية؛ بهدف رفع مستوى السلامة على الطريق.

وأكدت الهيئة مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق؛ لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق.

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