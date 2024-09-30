شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه السودانى اليوم الإثنين يسجل 0.08 جنيه مصرى والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه السوداني اليوم الإثنين نحو 0.08 جنيه مصري، في حين سجل الدولار الأمريكي نحو 1982 جنيه سوداني للشراء، و1996 جنيه سوداني للبيع حسب بنك الخرطوم.

وتنشط حاليا السوق السوداء للجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية الأخري، داخل السودان، بسبب الصراع القائم في السودان منذ نحو عام، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدي إلى توقف شبه تام للقطاعات الاقتصادية، ونزوح ملايين السودانين سواء لخارج السودان أو لولايات أخرى داخل السودان.

وسجلت اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم حسب تحديث في المؤشر اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024م القيم الآتية: