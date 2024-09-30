شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يتراجع 20 جنيها وعيار 21 يسجل 3590 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب في مصر بحوالي 20 جنيها في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، لينخفض جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3590 جنيها.

سعر الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 4103 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3590 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3077 جنيها.

عيار 14 يسجل 2393 جنيها.

الجنيه الذهب 28720 جنيها.

ارتفع سعر الذهب العالمي حتى الآن خلال الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 14.2% وهو أفضل أداء ربع سنوي منذ يناير 2016، بينما خلال شهر سبتمبر ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.1% بعد أن سجل مستوى تاريخي عند 2685 دولار للأونصة خلال الأسبوع الماضي.

تراجعت أسعار الذهب العالمي اليوم الاثنين مع بداية الأسبوع ولكنه يظل يتداول بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله الأسبوع الماضي، حيث يتجه الذهب لتسجيل أفضل أداء ربع سنوي منذ أكثر من 8 سنوات بعد الدعم الكبير الذي حصل عليه من قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.1% ليتداول حالياً عند المستوى 2656 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2661 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى عند 2666 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2647 دولار للأونصة، ويتجاهل الذهب توترات الشرق الأوسط ولبنان، وفق تحليل جولد بيليون.

وجد الذهب الدعم الكبير من قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لينهي سياسة التشديد النقدي ويظهر اتجاهه إلى مزيد من عمليات خفض الفائدة للحول دون تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي وتأثر قطاع العمالة بشكل سلبي.