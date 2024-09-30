شكرا لقرائتكم خبر عن 72.14 دولار لخام برنت ..تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط اليوم متأثرة بزيادة المخاوف من اضطراب محتمل في الإمداد من منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 16 سنتا أو 0.22 %إلى 72.14 دولار للبرميل، وزاد العقد الأكثر تداولا تسليم ديسمبر عشرة سنتات أو 0.14 % إلى 71.64 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات أو 0.12 % إلى 68.26 دولار للبرميل.

وفي الأسبوع الماضي، انخفض خام برنت بنحو 3%، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو خمسة بالمائة مع تزايد المخاوف بشأن الطلب بعد فشل التحفيز المالي من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط، في دعم ثقة السوق.