شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 14.6 % نسبة المسنين المشتغلين من إجمالي المسنين 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، حيث يحتفل به العالم يوم الأول من أكتوبر من كل عام والذي حددته الأمم المتحدة في اجتمـاعها يوم 14 ديسمبر عام 1990، بهدف نشر الوعي بين الأفراد والمجتمعات حول أهمية هذا اليوم.

وتشير الاحصاءات الواردة في التقرير الاجتماعي العالمي لعام 2023، الذي أصدرته إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر في جميع أنحاء العالم من 761 مليون شخص عام 2021 إلى 1.6 مليار شخص عام 2050.

ومن المتوقع أن تشهد مناطق شمال أفريقيا وغرب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء أسرع نمو في عدد الأشخاص كبار السن على مدى العقود الثلاثة المقبلة، بينما تتمتع قارتا أوروبا وأمريكا الشمالية مجتمعتين بأعلى نسبة من الأشخاص كبار السن في الوقت الحالي، وتتزايد أعداد كبار السن حول العالم بشكل مستمر، في عام 2021، حيث أن هناك شخص 1 من كل 10 أشخاص يبلغ من العمر 65 عامًا أو أكثر، إلا أنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن تمثل هذه الفئة العمرية شخصًا واحدًا من كل 6 أشخاص.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأفراد المصنفين على أنهم في سن العمل الأكبر سنا (55 إلى 64 عاما) من 723 مليونا في عام 2021 إلى 1075 مليونا في عام 2050، و إلى 1218 مليونا بحلول عام 2100.

ومن أهم المؤشرات المتعلقة بالمسنين (60 سنة فأكثر) تم اعتبار أن العمر 60 سنه فأكثر هو عمر المسنين في مصر وذلك أخذا في الاعتبار أن سن التقاعد عن العمل الحالي في مصر هو 60 سنه، ووفقا لتقديرات السكان في 1/1/2024، بلغ عدد المسنين 9.3 مليون مسن بنسبة 8.8٪ من إجمالي السكان عام 2024، وبلغ عدد المسنين الذكور 4.6 مليون بنسبة 8.5% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنات الإناث 4.7مليون بنسبة 9.2% من إجمالي السكان الإناث، أما توقع البقاء على قيد الحياة فقد بلغ 69.1 سنة للذكور، و74.1 سنة للإناث عام 2024.

ووفقاً لبيانات مسح القوى العاملة 2023، فقد بلغ عدد المسنين المشتغلين حوالي 1.3 مليون مسن بنسبة 14.6% من إجمالي المسنين، وبلغت نسبة الأمية بين المسنيـن 51.5٪ عـام 2023 "37.7٪ من إجمالي ذكور المسنين، 65.8٪ من إجمالي إنـاث المسنات"، بينما كانت النسبـة للحاصليـن على مـؤهل جامعي فـأعلى بيـن المسنين 10.5% عــام 2023 (14.0٪ من إجمالي ذكور المسنين، 6.8٪ من إجمالي إناث المسنات، و46.1% من المسنين المشتغلين يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، 17.3% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة.

ووفقا لنشرة المواليد والوفيات عام 2022، تمثل الوفيات بين المسنين 44.9٪ من إجمالي الوفيات عام 2022، وبلغت نسبة وفيات المسنين الذكور 46.3٪ من إجمالي وفيات الذكور، وبلغت نسبة وفيات المسنين الإناث 43.4٪ من إجمالي وفيات الإناث.

ووفقا لنشرة الزواج والطلاق عام 2023، فقد بلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 1.8٪ من إجمالي العقود، وبلغت نسبة إشهادات الطلاق للمسنين 10.2٪ من إجمالي إشهادات الطلاق.