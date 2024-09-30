شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه.. تراجع في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين، داخل البنوك المصرية.
سعر الريال في البنك المركزيوسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 12.89 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.
سعر الريال في البنك الأهلي المصريوبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 12.84 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك مصرانخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك مصر، إلى 12.84 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك الإسكندريةسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية، 12.84 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك قناة السويسبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قناة السويس، 12.82 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع.
سعر الريال في البنك التجاري الدوليسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك التجاري الدولي، 12.84 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك فيصل الإسلاميانخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك فيصل الإسلامي إلى، 12.81 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.
سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلاميبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 12.90 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك الكويت الوطنيتراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الكويت الوطني، إلى 12.79 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك قطر الوطنيانخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قطر الوطني، إلى 12.76 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.
مريم الجابري
صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية