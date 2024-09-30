شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2.64% خلال جلسات شهر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 31587.04 نقطة، خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.53% ليغلق عند مستوى 7538.30 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 5.75% ليغلق عند مستوى 10732.02 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.63% ليغلق عند مستوى 39020.69 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 7.85% ليغلق عند مستوى 8004.14 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 80.6 مليار جنيه خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.184 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.410 تريليون جنيه إلى 1.470 تريليون جنيه، بنسبة نمو 4.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 356.4 مليار جنيه إلى 378.7 مليار جنيه بنسبة نمو 6.3%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.766 تريليون جنيه إلى 1.849 تريليون جنيه بنسبة نمو 4.7%، فيما تراجع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.4 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 25.2%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 1.344 تريليون جنيه خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 22.130 مليار ورقة منفذة على 2.4 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.522 تريليون جنيه، وكمية التداول بلغت 23.153 مليار ورقة منفذة على 2.603 مليون عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 7.44% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 92.56%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 53.5 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 3.5 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 883 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 32.3 مليار جنيه، بحجم تداول 13.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 980.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 85.8 مليار جنيه بحجم تداول 17.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.9 مليون عملية.

