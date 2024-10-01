شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «أكاديمية التعلم» يوصي بشراء أسهم ضمن «برنامج الموظفين» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة أكاديمية التعلّم،أمس، للجمعية العامة غير العادية على شراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى 800 ألف سهم من أسهم الشركة العادية والاحتفاظ بها كأسهم خزينة بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الغرض من الشراء الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، والذي يدعم أهداف الشركة الاستراتيجية لتحفيز الموظفين واستقطاب أفضل الكفاءات.
وستمول عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة، فيما تبلغ نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0%.
ونوهت بأخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية في أقرب اجتماع لها على عملية الشراء وفق متطلبات الفقرة (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وكذلك بعد أن تستوفي الشركة شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة (3) من المادة (17) من ذات اللائحة، وسيتم ارفاق تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة حسب متطلبات هذه الفقرة.
وأشارت إلى أن الأسهم المشتراة لا تكون لها أصوات في جمعيات المساهمين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الغرض من الشراء الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، والذي يدعم أهداف الشركة الاستراتيجية لتحفيز الموظفين واستقطاب أفضل الكفاءات.
وستمول عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة، فيما تبلغ نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0%.
ونوهت بأخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية في أقرب اجتماع لها على عملية الشراء وفق متطلبات الفقرة (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وكذلك بعد أن تستوفي الشركة شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة (3) من المادة (17) من ذات اللائحة، وسيتم ارفاق تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة حسب متطلبات هذه الفقرة.
وأشارت إلى أن الأسهم المشتراة لا تكون لها أصوات في جمعيات المساهمين.