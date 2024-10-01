شكرا لقرائتكم خبر عن زوكربيرج ينضم لأصحاب الـ200 مليار وتوقعات بزيادة أكبر في ثروته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في تفوق جديد لمؤسس فيسبوك، حل مارك زوكربيرج في موقعا متقدم بين أصحاب أكبر الثروات في العالم مقتربا من جيف بيزوس وبرنارد أرنو، مع توقعات بزيادة ثروته بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، وسط الإقبال على تقنيات "ميتافيرس" التي تتفوق فيها مؤسسته، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية. ثروة مارك زوكربيرج وتشير الأرقام الأخيرة من مؤشر بلومبرج للمليارديرات إلى أن مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك ورئيس شركة "ميتا" زادت ثروته الشخصية بمقدار 73.4 مليار دولار في عام 2024 إلى 201 مليار دولار، في قفزة كبيرة لعملاق التكنولوجيا في وادي السليكون. رابع أغنى شخص في العالم وفق هذا التطور، يصبح الرئيس التنفيذي لشركة ميتا رابع أغنى شخص في العالم لينضم بذلك إلى نادي العملاقة ذوي الثروات المقدرة ب 200 مليار دولار وهو النادي الذي يضم ثلاثة أعضاء آخرين فقط.

كما يعمل مارك زوكربيرج على تجديد صورته العامة من خلال قضايا تكنولوجية جديدة مؤكدا على قوة شركته وعلى التفوق مرة أخرى بأي ثمن، وفق ما ذكرت صحيفة ذا جارديان البريطانية.

ويعمل الملياردير الأمريكي على القفز بطموحاته مرة أخرى بعدما فشلت طموحاته في مجال الميتافيرس بقيمة 10 مليارات دولار وتحول إلى الذكاء الاصطناعي مع ليواكب باقي عالم التكنولوجيا. ترتيب أباطرة الثروات في العالم يأتي ترتيب أبرز أباطرة الثروات في العالم بصدارة الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك بثروة 272 مليار دولار وجيف بيزوس الذي يعد مؤسس "أمازون" ب211 مليار دولار وبرنارد أرنو بثروة207 مليار دولار والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الفاخرة الفرنسية المنشأ "إل في إم إتش" ليكون الثلاثة هم الأشخاص الوحيدين الذين يتقدمون على زوكربيرج.

اقرأ أيضاً: لاري إليسون يتفوق لفترة وجيزة على بيزوس كثاني أغنى شخص بالعالم أصغر عملاق بين الثلاثة الأوائل حقق زوكربيرج ثروته الضخمة وهو ما يزال في عمر ال 40 فقط وهو الذي أطلق فيسبوك في عام 2004.

وارتفعت أسهم ميتا بنحو 64٪ في عام 2024. وفي يوم الأربعاء الماضي ارتفعت أسهم ميتا بنسبة 0.9٪ لتغلق عند أعلى مستوى قياسي لها عند 568.31 دولارًا. وانخفضت أسهم ميتا إلى 567.36 دولارًا بعد ذلك يوم الجمعة. أسباب صعود ثروة زوكربيرج تدير شركة ميتا مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك وانستجرام وثريد بالإضافة إلى تطبيق المراسلة الفورية واتساب.

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وقال زوكربيرج، خلال حديثه يوم الأربعاء الماضي في حدث ميتا كونيكيت 2024 إن"ميتا إيه آي في طريقه ليصبح المساعد الأكثر استخدامًا في العالم.

أضاف زوكربيرج "لقد وصلنا تقريبا إلى 500 مليون مستخدم نشط شهريا ولم نطلق الخدمة بعد في بعض الدول"، في إشارة إلى دول الاتحاد الأوروبي. زوكربيج ليس الوحيد وقالت شبكة سي إن إن الإخبارية أن زوكربيرج ليس قطب التكنولوجيا الوحيد الذي شهد قفزة كبيرة في ثروته هذا العام فقد شهد جينسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" قفزة كذلك في ثروته وأيضا لاري إليسون المؤسس المشارك لشركة "أوراكل" واللذان ارتفع صافي ثروتهما في عام 2024 بمقدار 62.2 مليار دولار و58.6 مليار دولار على التوالي.