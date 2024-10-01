شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب اليوم مع ترقب المستثمرين لبيانات العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد أن قلل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول التوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار كبير هذا العام، مع ترقب المستثمرين لسلسلة من بيانات العمل هذا الأسبوع لاستيضاح الأمور أكثر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 %، ليصل إلى 2641.33 دولار للأوقية بحلول (الساعة 05:21 بتوقيت جرينتش)، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 %، لتصل إلى 2663.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 % إلى 31.36 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.9 % مسجلًا 984.95 دولار، واستقر البلاديوم عند ألف دولار.