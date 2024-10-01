شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الباحة» توافق على شراء 13.04% من رأس مال «المراكز الراقية» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

- تسدد شركة الباحة للاستثمار والتنمية قيمة الشراء خلال مدة سنة ميلادية من تاريخ النفاذ، ويحق للباحة تمديد مدة السداد لفترة أو فترات مماثلة إضافية بمجرّد إخطار صادر من المشتري إلى البائع.

- تسدد شركة الباحة للاستثمار والتنمية ما نسبته (20%) من قيمة الشراء تساوي (3,920,000 ريال) عند تاريخ النفاذ نقل الحصص.

- تسديد ما نسبته (80%) من قيمة الشراء تساوي (15,680,000 ريال) خلال مدة السداد سنه ميلادية من تاريخ النفاذ أو أي تمديد لها وبحد أقصى بانتهاء مدة السداد أو أي تمديد لها.

- يحق للبائع إنهاء الاتفاقية فوراً واسترجاع حصصه في الشركة إذا لم يسدد المشتري قيمة الشراء ضمن المهلة المحددة.

- اتخاذ إجراءات التسعير من المقيمين (شركات التقييم العقاري) وهم:-

• 1-شركة تقدير للتقييم، ترخيص رقم (1210000414)

• 2- شركة إثراء الأصول، ترخيص رقم (1210001497)

• 3-شركة استناد للتقييم العقاري، ترخيص رقم (1210000037)

- اتخاذ إجراءات التسعير من المقيمين (شركات تقييم المنشآت الاقتصادية) وهم:-

• 1-مجموعة الفا للاستشارات المهنية، ترخيص رقم (4412000068)

• 2-مكتب عبدالمجيد منقل للتقييم (فين اكسبرتيزا العالمية) ، ترخيص رقم (3912000002)

• 3-شركة إثراء السعودية للاستشارات المهنية، ترخيص رقم (2210000067)

وبهذا يكون الهدف من الشراء هو تملك حصص الأقلية لتصبح شركة الباحة للاستثمار والتنمية المالكة لرأس مال الشركات التابعة بنسبة 100 %، تمت الموافقة على البند بنسبة (97.55) %.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تحويل الشركات التابعة وهي (شركة المراكز الراقية المحدودة) و(شركة اشراقة الإقليمية للتطوير والاستثمار العقاري) الى فروع لشركة الباحة للاستثمار والتنمية، وذلك في حال تمت الموافقة على البند رقم 1 (شراء الحصص)، تمت الموافقة على البند بنسبة (97.55) %. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية لمساهميها نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)، والذي عُقد أمس الإثنين.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على شراء عدد (750,000) ألف حصة تمثل (13.04%) من رأس مال شركة المراكز الراقية المحدودة (الشركة التابعة) حسب العقد الموقع مع البائع مشعل بن محمد مفتي – عضو مجلس إدارة الشركة (طرف ذو علاقة) علماً بأن شروط التعامل بالعقد هي كما يلي:- تسدد شركة الباحة للاستثمار والتنمية قيمة الشراء خلال مدة سنة ميلادية من تاريخ النفاذ، ويحق للباحة تمديد مدة السداد لفترة أو فترات مماثلة إضافية بمجرّد إخطار صادر من المشتري إلى البائع.- تسدد شركة الباحة للاستثمار والتنمية ما نسبته (20%) من قيمة الشراء تساوي (3,920,000 ريال) عند تاريخ النفاذ نقل الحصص.- تسديد ما نسبته (80%) من قيمة الشراء تساوي (15,680,000 ريال) خلال مدة السداد سنه ميلادية من تاريخ النفاذ أو أي تمديد لها وبحد أقصى بانتهاء مدة السداد أو أي تمديد لها.- يحق للبائع إنهاء الاتفاقية فوراً واسترجاع حصصه في الشركة إذا لم يسدد المشتري قيمة الشراء ضمن المهلة المحددة.- اتخاذ إجراءات التسعير من المقيمين (شركات التقييم العقاري) وهم:-• 1-شركة تقدير للتقييم، ترخيص رقم (1210000414)• 2- شركة إثراء الأصول، ترخيص رقم (1210001497)• 3-شركة استناد للتقييم العقاري، ترخيص رقم (1210000037)- اتخاذ إجراءات التسعير من المقيمين (شركات تقييم المنشآت الاقتصادية) وهم:-• 1-مجموعة الفا للاستشارات المهنية، ترخيص رقم (4412000068)• 2-مكتب عبدالمجيد منقل للتقييم (فين اكسبرتيزا العالمية) ، ترخيص رقم (3912000002)• 3-شركة إثراء السعودية للاستشارات المهنية، ترخيص رقم (2210000067)وبهذا يكون الهدف من الشراء هو تملك حصص الأقلية لتصبح شركة الباحة للاستثمار والتنمية المالكة لرأس مال الشركات التابعة بنسبة 100 %، تمت الموافقة على البند بنسبة (97.55) %.وتضمنت النتائج: الموافقة على تحويل الشركات التابعة وهي (شركة المراكز الراقية المحدودة) و(شركة اشراقة الإقليمية للتطوير والاستثمار العقاري) الى فروع لشركة الباحة للاستثمار والتنمية، وذلك في حال تمت الموافقة على البند رقم 1 (شراء الحصص)، تمت الموافقة على البند بنسبة (97.55) %.