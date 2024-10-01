شكرا لقرائتكم خبر عن «الدريس»: شراء صكوك من بنك الرياض بقيمة 59.7 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) شراء صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي الصادرة من بنك الرياض بتاريخ 01/10/2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الصكوك 223.875 مليون ريال ما يعادل 59.700 مليون دولار بتمويل ذاتي، بعائد متوقع من 5.5 % سنوياً، غير متداولة، مدتها خمس سنوات ونصف.
وأضافت أن توزيع الأرباح نصف سنوي، وذلك بغرض تنوع الفرص الاستثمارية والاستثمار الآمن في الصكوك.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الصكوك 223.875 مليون ريال ما يعادل 59.700 مليون دولار بتمويل ذاتي، بعائد متوقع من 5.5 % سنوياً، غير متداولة، مدتها خمس سنوات ونصف.
وأضافت أن توزيع الأرباح نصف سنوي، وذلك بغرض تنوع الفرص الاستثمارية والاستثمار الآمن في الصكوك.