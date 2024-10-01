شكرا لقرائتكم خبر عن «المداواة» توقع عقد تأجير مجمع طبي بـ220 ألف ريال سنويا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت المداواة التخصصية الطبية، أمس، عقد تأجير مجمع شركة السلطان الطبي بمحافظة قنا لمدة 15 عاما.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد 220 ألف ريال سنويا.
وأضافت أن الصفقة وفرت على الشركة تكاليف ووقت الإنشاء خاصة أن المجمع سيبدأ العمل لحساب الشركة وتحقيق إيرادات بشكل فوري.
علما بأن مجمع شركة السلطان هو أكبر مجمع طبي خاص في المحافظة، ويعد هذا العقد خطوة في خطة شركة المداواة التوسعية لتغطية المحافظات المجاورة لمستشفى المداواة.
وسبق توقيع عقود استثمار لمجمعات طبية في محافظة المجاردة ومحافظة محايل عسير، وهذه المجمعات من شأنها توسيع قاعدة عملاء المستشفى الرئيسي لتعظيم الإيرادات وتوزيع تكلفة التشغيل على الكيانات التابعة للشركة لتقليص تكاليف التشغيل مما يرفع معدلات الأرباح.
ومن المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي في زيادة أعداد المراجعين والنتائج المالية للشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد 220 ألف ريال سنويا.
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علما بأن مجمع شركة السلطان هو أكبر مجمع طبي خاص في المحافظة، ويعد هذا العقد خطوة في خطة شركة المداواة التوسعية لتغطية المحافظات المجاورة لمستشفى المداواة.
وسبق توقيع عقود استثمار لمجمعات طبية في محافظة المجاردة ومحافظة محايل عسير، وهذه المجمعات من شأنها توسيع قاعدة عملاء المستشفى الرئيسي لتعظيم الإيرادات وتوزيع تكلفة التشغيل على الكيانات التابعة للشركة لتقليص تكاليف التشغيل مما يرفع معدلات الأرباح.
ومن المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي في زيادة أعداد المراجعين والنتائج المالية للشركة.