شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 13.8% خلال الربع الثالث من عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 13.76% ليغلق عند مستوى 31587.04 نقطة، خلال جلسات الربع الثالث من عام 2024، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 21.70% ليغلق عند مستوى 7538.30 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 19.44% ليغلق عند مستوى 10732.02 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 14.54% ليغلق عند مستوى 39020.69 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 22.05% ليغلق عند مستوى 8004.14 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 312.8 مليار جنيه خلال جلسات الربع الثالث من عام 2024، ليغلق عند مستوى 2.184 تريليون جنيه، بنسبة نمو 16.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.215 تريليون جنيه إلى 1.470 تريليون جنيه، بنسبة نمو 21%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 391.4 مليار جنيه إلى 378.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.2%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.606 تريليون جنيه إلى 1.849 تريليون جنيه بنسبة نمو 15.1%، فيما هبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.8 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه بنسبة انخفاض 40.3%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 3.88 تريليون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 67.372 مليار ورقة منفذة على 7.213 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.502 تريليون جنيه، وكمية التداول بلغت 44.466 مليار ورقة منفذة على 5.13 مليون عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 8.23% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 91.77%، وفقًا للتقرير الدوري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 177.5 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 12.1 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 2.8 مليون عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 87.1 مليار جنيه، بحجم تداول 39.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 2.999 مليون عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 264.6 مليار جنيه بحجم تداول 52 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 5.8 مليون عملية.

