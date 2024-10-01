شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر يتراجع.. وعيار 21 يسجل 3560 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب في مصر بحوالي 10 جنيهات في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، لينخفض جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 3560 جنيهاً للجرام وقت نشر هذه السطور وسط تغيرات في سعر الذهب العالمي.

سعر الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4070 جنيها.

عيار 21 يسجل 3560 جنيها.

عيار 18 يسجل 3050 جنيها.

الجنيه الذهب 28480 جنيها.

الذهب العالمي

ارتفع سعر الذهب العالمي حتى الآن خلال الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 14.2% وهو أفضل أداء ربع سنوي منذ يناير 2016، بينما خلال شهر سبتمبر ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.1% بعد أن سجل مستوى تاريخي عند 2685 دولار للأونصة خلال الأسبوع الماضي.



وجد الذهب الدعم الكبير من قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لينهي سياسة التشديد النقدي ويظهر اتجاهه إلى مزيد من عمليات خفض الفائدة للحول دون تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي وتأثر قطاع العمالة بشكل سلبي.