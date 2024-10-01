شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتحدى "ابدأ" المشكلات التى تعرقل عمل المصنعين؟ والان مع تفاصيل الخبر

يركز فريق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" على دعم الصناعة من خلال تخصيص أعضاء متخصصين لتذليل العقبات التي تواجه أصحاب المصانع.

ويتم ذلك عبر التواصل الفعال مع جميع الجهات المعنية في الدولة لبحث سبل التعاون وحل المشكلات، سواء كان ذلك لإعادة التشغيل في حالة المصانع المتعثرة أو للبدء في المشاريع الجديدة للمستثمرين.

يهدف البرنامج أيضاً إلى تطوير وحل مشكلات أكثر من 5000 مصنع سنويا .