شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: مشروعات الهيدروجين الأخضر تساهم فى خلق 100 ألف فرصة عمل جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 02:03 م
قال الدكتور محمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتعاون الدولى والإتصال السياسي أن مصر ستكون واحدة من الدول الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون لاستهداف 5 إلى 8 % من السوق العالمية القابلة للتداول وهو ما يساهم في خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة.
وأشار مهينة خلال موتمر اسبوع القاهرة للتنمية المستدامة، إلى أنه فى فبراير الماضى، وافق المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتي تعد وثيقة وطنية تعكس اهتمام مصر بالدخول بقوة في هذا المجال، والتي تضمنت أنه بحلول عام 2040
وتم إعلان ونشر الاستراتيجية على موقع مجلس الوزراء.
ويرى مهينة أن إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة التى تتمتع بها مصر تساعد في الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.
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