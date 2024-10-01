شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية إجازة رسمية يوم الأحد بمناسبة عيد القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

قررت إدارة البورصة، أن يكون يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024، إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد القوات المسلحة، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الإثنين الموافق 7 أكتوبر 2024.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.