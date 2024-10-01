شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الثلاثاء على رأسها "السيارات" بنسبة 3.3% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.3%، أعقبه قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.1%، 2%، على التوالي يليهما قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.5%، 1.3%، على التوالي.

وصعد قطاعا خدمات النقل والشحن، والبنوك بنسبة 0.8%، وقفز قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.5%، وزاد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.01%، فيما تراجعت 4 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 5.7%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.4%، وانخفض قطاع مواد البناء بنسبة 1%، ونزل قطاع العقارات بنسبة 0.5%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه عند مستوى 2.201 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.029 مليار ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 128.7 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.03%، والعرب على 6.52%، واستحوذت المؤسسات على 28.81% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.3 مليون جنيه، 254.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 69 مليون جنيه، 59.9 مليون جنيه، 118.8 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 31866 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 39281 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 13814 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 7615 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 10833 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3150 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 8019 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1759 نقطة.