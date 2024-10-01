شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 13 مليار ريال.. 207 ملايين عملية نقاط بيع في المملكة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 22 - 28 سبتمبر 2024م, 207.724.000 عملية، بقيمة 13.392.037.000 ريال، مقابل 11.972.276.000 ريال، عن المدة السابقة نفسها.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 6.568.000 بقيمة 818.066.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.535.000 بقيمة 363.148.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 126.000 بقيمة 100.015.000 ريال.

كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.180.000 بقيمة 259.821.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 16.844.000 بقيمة 928.067.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 8.219.000 بقيمة 896.293.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.402.000 بقيمة 395.543.000 ريال. السلع والخدمات المتنوعة وبلغ عدد العمليات في الفنادق 674.000 بقيمة 238.909.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 735.000 بقيمة 54.028.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 233.000 بقيمة 243.937.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 22.629.000 بقيمة 1.627.324.000 ريال.

ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.871.000 بقيمة 308.293.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 60.038.000 بقيمة 1.988.800.000 ريال.

وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 51.867.000 بقيمة 2.146.237.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 1.667.000 بقيمة 116.334.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.776.000 بقيمة 741.977.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 28.357.000 بقيمة 2.165.243.000 ريال. نقاط البيع في الرياض وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 64.971.000 بقيمة 4.498.574.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 8.204.000 بقيمة 504.837.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 8.574.000 بقيمة 515.781.000 ريال.

وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4.737.000 بقيمة 265.172.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.931.000 بقيمة 220.908.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 3.138.000 بقيمة 167.845.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.824.000 بقيمة 322.168.000 ريال.

أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ 4.418.000 بقيمة 380.475.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 8.534.000 بقيمة 658.715.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 24.141.000 بقيمة 1.829.690.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 72.253.000 بقيمة 4.027.873.000 ريال.