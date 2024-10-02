شكرا لقرائتكم خبر عن التوسعات الجديدة فى الساحل الشمالى فرصة لنمو إيرادات شركات قطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

‏أكد المهندس راضى عبد العزيز، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم سابقا على الدور الكبير الذى تلعبه التوسعات العمرانية الجديدة، ولاسيما فى القطاعات السياحية والعقارية فى زيادة ونمو إيرادات وأرباح شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام وشركات القطاع الخاص.

‏أضاف راضي عبد العزيز في تصريحات لليوم السابع أن أبرز المشروعات التي ستحتاج إلى بناء أساسية قوية مشروع رأس الحكمة، بالإضافة إلى توسعات الساحل الشمالي الغربي، وهي مشروعات واعدة كفيلة بنقل الحركة السياحية والتنموية في مصر نقلة كبيرة ولاسيما خلفية تلك المناطق، وهي عبارة عن مجتمعات عمرانية متكاملة ومناطق صناعية ستساهم بشكل كبير في توطين، ونمو الصناعة في مصر خلال الفترة المقبلة‬.

‏أوضح أنه من المهم أن تستغل شركات قطاع الأعمال العام تلك الفرص الكبيرة، وتحصل على حجم كبير من مشروعات البنية الأساسية؛ مما ينعكس بشكل كبير على شركات المقاولات، ويساهم في تشغيل العمال في ظل ما تمتلكه من عدد كبير من العاملين وخبرات كبيرة في الوقت نفسه.