شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء 78 جنيها بالمزرعة والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار الدواجن في مصر اليوم الى 78 جنيها مقابل 75 جنيها للكيلو تسلم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين بحوالي 88 إلى 96 جنيها وفق كل محافظة، حسب بورصة الدواجن فى مصر اليوم الأربعاء.

واستقر سعر كرتونة البيض مستويات 168 جنيهاً تسليم أرض المزرعة وبلغ سعر البيض الأحمر 170 جنيها وبلغ سعر الكرتونة من البيض البلدى 160 جنيها بسوق الجملة ويصل السعر النهائى للمستهلكين بين 185 إلى 190 جنيها.

وأعلنت الغرفة التجارية بالجيزة، هبوط سعر طن العلف فى الأسواق من مستويات وصلت 28 ألف جنيه شهر أغسطس 2024 إلي مستويات وصلت 20600 جنيه حالياً بنسبة تراجع 35.9%.

وذكرت الشعبة، إن تفعيل البورصة الرئيسية الدواجن فى القليوبية يمكن أن يساهم فى ضبط السوق، حيث سيؤدى ذلك إلى تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب فى السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.