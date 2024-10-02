شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تستهل تعاملات اليوم عند 3590 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفع جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 3590 جنيهاً للجرام وقت نشر هذه السطور وسط تغيرات في سعر الذهب العالمي.

سعر الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 4103 جنيهات. عيار 21 يسجل 3590 جنيهًا. عيار 18 يسجل 3077 جنيها. عيار 14 يسجل 2393 جنيها. الجنيه الذهب 28720 جنيها. الذهب العالمي

ارتفع سعر الذهب العالمي حتى الآن خلال الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 14.2% وهو أفضل أداء ربع سنوي منذ يناير 2016، بينما خلال شهر سبتمبر ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.1% بعد أن سجل مستوى تاريخي عند 2685 دولار للأونصة خلال الأسبوع الماضي.

وجد الذهب الدعم الكبير من قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لينهي سياسة التشديد النقدي ويظهر اتجاهه إلى مزيد من عمليات خفض الفائدة للحول دون تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي وتأثر قطاع العمالة بشكل سلبي.

وبالإضافة إلى هذا حافظ الذهب على مكاسبه خلال الأيام الأخيرة بعد أن أعلنت الحكومة الصينية عن إجراءات تحفيزية كبيرة لدعم الاقتصاد، مما قد يزيد من الطلب على الذهب في أكبر دولة مستهلكة للذهب في العالم.

وبالإضافة إلى هذا يبقى الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن متزايد في ظل المخاوف المستمرة بشأن الحرب في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وعدم اليقين السياسي المصاحب لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأشار تحليل جولد بيليون إلي أن الذهب يبدو مستعدًا لارتفاع محتمل إلى المستوى 2700 دولار للأونصة إذا كانت بيانات سوق العمل التي تصدر هذا الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي متوافقة مع إمكانية تخفيف 75 نقطة أساس أخرى من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام.

ويصدر هذا الأسبوع تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي والذي يظهر أعداد الوظائف الجديدة ومعدل البطالة ومتوسط الأجور، ويعد أحد أهم البيانات الاقتصادية التي يعتمد عليها البنك الفيدرالي الأمريكي في تقييم أداء الاقتصاد.

يذكر أن بيانات يوم الجمعة الماضية أظهرت أن إنفاق المستهلك الأمريكي قد زاد بشكل معتدل في أغسطس، مما يشير إلى أن الاقتصاد احتفظ ببعض زخمه القوي في الربع الثالث، في حين استمرت ضغوط التضخم في التراجع.

تسببت البيانات في زيادة التوقعات بخفض كبير لأسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر. وفي الوقت الحالي، يرى المتداولون فرصة بنسبة 53% لخفض آخر بمقدار نصف نقطة مئوية من قبل البنك الفيدرالي في اجتماعه القادم.