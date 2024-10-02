شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالأربعاء، 02 أكتوبر 2024 10:37 ص
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 31643 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 38993 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 13726 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 7560 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 10761 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 3133 نقطة.
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