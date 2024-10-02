شكرا لقرائتكم خبر عن «الكابلات السعودية» تعلن تطورات اعتماد قائمة مطالبات الدائنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت شركة الكابلات السعودية طلبا عاجلا في 2 يوليو الماضي، للدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بجدة، بتبيان ما وقفت عليه إدارة الشركة من مخالفات على قائمة مطالبات الدائنين المودعة من أمين الإفلاس في الدائرة التجارية الرابعة ونوهت بمراجعتها من الإدارة السابقة واعتمادها من المحكمة التجارية بتاريخ 02/04/2024.

وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، نظرت المحكمة في الاعتراض المقدم ومن ثم تم مداولة النقاش حول ما أثير في اللائحة الاعتراضية ومن ثم عقدت جلسة قضائية للنظر فيها بتاريخ 14/03/1446 هـ الموافق 17/09/2024م وتم حضورها ورفعت الجلسة إلى موعد غير محدد وسوف تقرر الدائرة جلسة قضائية حسب إجراءاتهم المتبعة.

وإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 08/07/2024م المتعلق بإيداع مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة الكابلات السعودية لدى الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة، وتود الشركة أن تبلغ مساهميها بحضورها جلسة بتاريخ 19/08/2024م لاتخاذ قرار في المقترح المعدل وقد قررت الدائرة حفظ طلب الشركة بالتصويت على المقترح المعدل حتى يتم البت في قائمة المطالبات.

ونوهت بإعلان أي تطورات لاحقة في حينه.

