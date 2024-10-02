شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بانتعاش سوق الغاز العالمية وسط ترقب أوروبا لشتاء قارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتجه الأنظار نحو أسواق الغاز العالمية مع اقتراب فصل الشتاء، حيث تشير التوقعات إلى احتمالية انتعاش الأسعار مجددًا في ظل توقعات بشتاء قارس البرودة في أوروبا، وفق ما ذكرته شبكة "ياهو فاينانس" العالمية.

ويأتي هذا في وقت تشهد فيه القارة ضغوطًا متزايدة على إمدادات الطاقة، رغم امتلاء المخزونات الحالية إلى حد كبير، ما يعزز المخاوف من ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي وزيادة التنافس عليه مع وجهات أخرى مثل مصر وآسيا، وسط احتياج القارة للوقود لاستخدامه في أغراض التدفئة. استقرار إمدادات الغاز في أوروبا مع استعداد الدول الأوروبية لموسم الشتاء، تصاعدت المخاوف بشأن استقرار إمدادات الغاز، خاصة في ظل اعتماد العديد من الدول الأوروبية على واردات الغاز من الخارج، وبالتحديد من روسيا.

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مع استمرار التوترات الجيوسياسية بين أوروبا وروسيا، تتزايد الشكوك حول تأمين كميات كافية من الغاز لتلبية الطلب المرتفع خلال أشهر الشتاء. توقعات أسعار الغاز العالمية البيانات الأخيرة تشير إلى أن الأسواق العالمية قد تشهد ارتفاعًا في أسعار الغاز الطبيعي، وذلك نتيجة للطلب القوي من أوروبا في ظل نقص الإمدادات المتوقعة. وفي هذا السياق، تستعد الدول الأوروبية لمواجهة احتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات من خلال تعزيز مخزوناتها الاحتياطية وتنويع مصادر الغاز، بما في ذلك اللجوء إلى الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وقطر. مخاوف من شتاء قارس البرودة وتعزز المخاوف من الشتاء القارس احتمالية تكرار الأزمات التي شهدتها أوروبا في الأعوام الماضية، حيث أدى انخفاض درجات الحرارة إلى ارتفاع كبير في استهلاك الغاز، ما أثر بشكل مباشر على الأسعار العالمية.

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ويأتي هذا في وقت تسعى فيه الحكومات الأوروبية إلى تعزيز كفاءتها في استخدام الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة لتخفيف الاعتماد على الغاز الطبيعي. سياسات الطاقة الأوروبية وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن تلعب سياسات الطاقة المتبعة في أوروبا دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل أسواق الغاز العالمية، حيث يتابع المستثمرون والمحللون عن كثب أي تطورات قد تؤثر على الإمدادات والأسعار خلال الفترة المقبلة.

ختامًا، يبقى السؤال المطروح هو مدى قدرة الدول الأوروبية على التكيف مع هذه التحديات وتجنب حدوث أزمة طاقة كبيرة خلال هذا الشتاء، في الوقت الذي يسعى فيه العالم لضمان استقرار إمدادات الغاز وتجنب تقلبات حادة في الأسعار.