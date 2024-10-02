شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا 1.7% اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 226 شركة

أخبار متعلقة مؤشرات الأسهم الأمريكية تخيب الآمال في بداية أكتوبر وسط الصراع «الكابلات السعودية» تعلن تطورات اعتماد قائمة مطالبات الدائنين

السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، الأربعاء، على تراجع بنسبة 1.7%، عند 12044 نقطة، وبتداولات بلغت 8.128 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.073 مليار سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.133 تريليون ريال.انخفضت أسهم 226 شركة بنهاية تداولات اليوم، من أصل 239 شركة مدرجة في السوق الرئيسية، بينما ارتفعت أسهم 10 شركات فقط.وكانت أسهم شركات الباحة، وأنابيب الشرق، وزجاج، ورتال، والغاز، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أمانة للتأمين، وملاذ للتأمين، ومجموعة إم بي سي، وأنابيب السعودية، وأميانتيت، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على تراجع بنسبة 1.4%، عند 24954 نقطة، وبتداولات بلغت 34.514 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.490 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.220 مليار ريال.وانخفضت أسهم 57 شركة بنهاية تداولات اليوم، من أصل 97 شركة مدرجة في السوق الموازية، بينما ارتفعت أسهم 17 شركة فقط.