مدينة جازان للصناعات الأساسية تعلن التسجيل في دورات مهنية بأكاديمية الهيئة الملكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جازان

أعلنت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية فتح باب التسجيل في الدورات المهنية التدريبية التي تنظمها أكاديمية الهيئة الملكية بالتعاون مع المعهد السعودي التقني في محافظة بيش ابتداءً من الـ 6 من أكتوبر الجاري ولمدة 4 أسابيع لكل دورة.

وتتضمن دورتين وورشتي عمل في “أساسيات اللحام” و”الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني” ، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، والتفرغ أثناء مدة البرنامج، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية، والالتزام بالزي الرسمي.

يذكر أنه تم افتتاح الأكاديمية بالمدينة، لتشمل خمس قاعات تدريبية، للتعريف بأحدث التقنيات بما يتوافق مع النمو والتطور الحالي للمدينة، وإيصال المعلومات العلمية والعملية بالممارسات التطبيقية في بيئة العمل، وتبادل الخبرات بين المتدربين.

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