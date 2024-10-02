اختتام جولة صادرات الخدمات السعودية إلى الكويت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت هيئة تنمية “الصادرات السعودية” بنجاح، جولة صادرات الخدمات السعودية إلى دولة الكويت الشقيقة، والتي انعقدت تحت شعار “بلد واحد”، ضمن جولات النفاذ للأسواق، أحد مبادرات “الصادرات السعودية” الهادفة إلى دعم وتعزيز فرص الصادرات الوطنية من الخدمات.

وشملت الجولة، تنظيم سلسلة من الزيارات التي أتاحت للشركات الوطنية الرائدة، ممثلة بقطاع الخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات الاستشارية والطبية لاستعراض خدماتها وحلولها الذكية للجهات الحكومية والخاصة في الكويت.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، ثامر المشرافي، أن الجولة نجحت في خلق بيئة تصديرية ممكنة ومدعومة للشركات السعودية، وأسهمت في فتح آفاق جديدة لتوسيع نطاق الصادرات السعودية غير النفطية في السوق الكويتي، مشيرًا إلى أن الزيارات أسهمت في ربط المصدّرين السعوديين بالمستوردين الكويتيين، حيث اشتملت الجولة على مشاركة 14 شركة رائدة من قطاع الاتصالات وتقنية والمعلومات، والبناء والتشييد، والنقل والخدمات اللوجستية، والقطاع الصحي، وأربع جهات حكومية سعودية.

وتعتزم “الصادرات السعودية” مواصلة جهودها في تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال مبادرات وبرامج مماثلة تستهدف زيادة تنافسية الصادرات السعودية في مختلف القطاعات، مما يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ويعزز نفاذ المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية.

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