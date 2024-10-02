جامعة مصر للمعلوماتية تنظم ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعى التوليدى

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تنظم جامعة مصر للمعلوماتية ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي التوليدي بالتعاون مع هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ليتوانيا (Infobalt) وكلية المعلوماتية بجامعة فيتوتاس ماجنوس وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتهدف ورشة العمل إلى تعزيز المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية من خلال التدريب العملي لإكساب المتدربين المعارف الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي والخبرة العملية من خلال مشاريع على أرض الواقع.

وتستهدف المبادرة الشباب المهتمين بمجالات التكنولوجيا والتسويق الرقمي وريادة الأعمال، وتهدف إلى سد فجوة المهارات الرقمية وخلق فرصٍ جديدة.

وتتمثل أهداف المبادرة في تعزيز التعاون بين ليتوانيا ومصر في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، وفتح آفاق جديدة للشباب المصري للعمل في القطاع السريع النمو لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب توفير فرص للتعاون بين الهيئات الأكاديمية والشركات، تمهيدًا لبناء شراكات طويلة الأمد وإتاحة فرصٍ للابتكار.

وجامعة مصر للمعلوماتية هي أول جامعة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتقدم الجامعة برامج تعليمية وبحثية على أعلى مستوى بهدف إعداد كوادر شابة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تمنح شهادات علمية مزدوجة معتمدة من كبرى الجامعات الدولية.