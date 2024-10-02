شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين شركة انطلاق وسافانا لدعم رواد الأعمال المهاجرين السودانيين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقّعت شركة انطلاق المؤسسة الفكرية التى تقدم خدمات الاستشارات وبرامج بناء القدرات لدعم قطاع ريادة الأعمال فى مصر شراكة مع شركة سافانا وهى حاضنة أعمال وشركة استشارات سودانية تهدف لتعزيز إمكانيات قطاع ريادة الأعمال السودانى، مذكرة تفاهم لدعم رواد الأعمال المهاجرين السودانيين فى مصر. وتهدف هذه الشراكة إلى مساعدة رواد الأعمال السودانيين ودمج شركاتهم فى الاقتصاد الرسمى من خلال الدعم الشامل، والتدريب، والاستشارات.

تهدف الشراكة لوضع العديد من التدخلات التى من شأنها تعزيز الوضع الاجتماعى والاقتصادى لرواد الأعمال السودانيين فى مصر. وتركز الأهداف الرئيسية التى تم تحديدها فى الاتفاقية على دمج رواد الأعمال السودانيين فى قطاع ريادة الأعمال المصرى، وتقديم الدعم التدريبى والمالى، وتعزيز التكامل الاقتصادى عن طريق دمجهم للاقتصاد الرسمي. كما ستقوم انطلاق وسافانا بعمل بحث شامل للوصول إلى التحديات وطرح مقترحات لسياسات تساهم فى سهولة دمجهم وتعالج احتياجات رواد الأعمال المهاجرين، مما يخلق مسارًا أكثر سهولة لهم للنجاح فى بيئة الأعمال المصرية.

بالإضافة إلى ذلك، سيقوم الطرفان بتصميم برنامج حاضنة يناسب احتياجاتهم بناء على البيانات ومخرجات البحث يشمل ورش عمل، وجلسات تدريب، وبرامج إرشادية تهدف إلى تزويد رواد الأعمال بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح فى السوق المصري. كما سيتم تقديم عيادات أعمال لمساعدة رواد الأعمال على التغلب على التحديات، بالإضافة إلى خدمات استشارية قانونية ومالية ترشدهم خلال عملية تنظيم وتنمية أعمالهم.



فى تلك المناسبة صرح عمر رزق، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة انطلاق: "هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو قطاع ريادة أعمال أكثر شمولية فى مصر،فهناك إمكانيات هائلة لدى رواد الأعمال المهاجرون ستساهم بشكل كبير فى نمو الاقتصاد المصرى، وشراكتنا مع سافانا ستوفر لهم الدعم الذى يحتاجونه للنجاح".



كما أضاف: "ستقوم انطلاق بتنظيم سلسلة من مجموعة من المقابلات والمناقشات لتحديد التحديات المحددة التى يواجهها رواد الأعمال السودانيون وسيتم تحليل هذه النتائج والخروج بمقترحات لسياسات حتى يتم مشاركتها مع الجهات المعنية، وأيضا حتى نقوم بخلق برنامج برنامج لحاضنة الأعمال يساهم فى تطوير قدراتهم".



قال يوسف يحيى، المؤسس ومدير عام: " على مر التاريخ لطالما كان هناك رابط قوى بين مصر والسودان. هذه الشراكة بين انطلاق وسافانا تمثل أحدث فصل فى هذه العلاقة المستمرة والممتدة بين البلدين، وهى تمهد الطريق جديد للتعاون فى بناء مستقبل اقتصادى مزدهر للبلدين. سنعمل معًا لضمان أن يتمكن الشباب والشركات السودانية، التى تعمل فى مصر من دمج أعمالهم للاقتصاد المصرى وقطاع ريادة الأعمال، مما يضيف قيمة إلى مجتمعهم واكتساب المهارات اللازمة للنجاح، سواء كرواد أعمال أو فى الوظائف التقليدية أو الحرفية. ترمز هذه الشراكة إلى التزام مشترك بالتمكين والنمو والإمكانيات اللامحدودة لرواد الأعمال فى البلدين".



تمثل هذه الشراكة التزام انطلاق بتحقيق نمو اقتصادى مستدام من خلال منظومة ريادة أعمال شاملة تعتمد على البيانات، فى حين تواصل سافانا مهمتها فى تمكين المجتمعات السودانية المهاجرة من خلال مبادرات التمكين.



شركة Savannah للتنمية المحدودة، ومقرها السودان، قد أنشأت منصة شاملة مخصصة لتمكين رواد الأعمال من خلال حاضنات الأعمال، والخدمات الاستشارية. تعتمد Savannah على نموذج شراكة سودانى للتعاون، بهدف تعزيز نمو ريادة الأعمال الاجتماعية والابتكار والاستدامة. من خلال الوصول إلى شبكة عالمية من المهنيين ذوى الخبرة، تسعى Savannah إلى النهوض بالمبتكرين ورواد الأعمال السودانيين.