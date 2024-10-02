شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع شركة "بى بى" لتسريع أعمال الاستكشاف والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع مع موراى اشكلينوس – الرئيس التنفيذى لشركة بى بى بمقر الشركة بالمملكة المتحدة، بحضور وليام لين نائب الرئيس التنفيذى لمشروعات الغاز والطاقة منخفضة الكربون والمهندس نادر زكى الرئيس الإقليمى لشركة بى بى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمتحدث الرسمى للوزارة.

وفى بداية اللقاء توجه الرئيس التنفيذى لشركة بى بى البريطانية بالتهنئة للمهندس كريم بدوى على توليه مهام عمله وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.

وتناول اللقاء استعراض برنامج عمل شركة بى بى فى مصر خلال الفترة المقبلة والذى يستهدف تسريع أعمال الاستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول بمناطق عملها بالبحر المتوسط فى سبيل زيادة معدلات الإنتاج، وفى هذا الصدد، اكد المهندس كريم بدوى على تقديم كافة أوجه الدعم لخطط الشركة لزيادة الإنتاج وبرنامج العمل الذى يستهدف دعم أعمالها فى مصر، وذلك باعتبارها شريك أساسى فى اكتشاف وتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعى، مشيرا إلى أن العمل جارى على تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين والشركات العالمية فى مجال الاستكشاف والإنتاج وإتاحة فرص استثمارية جاذبة. وفى هذا السياق تطرق الوزير إلى حزمة الحوافز الجديدة التى أطلقها قطاع البترول مؤخرًا بهدف تشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى، لافتًا إلى أن هذه الحوافز تتضمن آليات جديدة يرتبط تطبيقها بتحقيق زيادة فى الإنتاج عن المعدلات الحالية، وكذلك زيادة فى أنشطة الحفر الاستكشافى والتنموى وعمليات الإنتاج، مما ينعكس على تخصيص جانب من العائدات الناتجة عن الزيادة على مستوى الإنتاج الحالى فى سداد جزء من مستحقات الشركاء.

ومن جانبه أكد رئيس شركة بى بى على التزام الشركة بالخطط المتفق عليها فى مجال تنفيذ برامج الاستكشاف وحفر الآبار الجديدة بمناطق امتياز الشركة فى البحر المتوسط، وبحث الجانبان موقف البدء فى تنفيذ الأنشطة الاستكشافية بمنطقتى شمال كينج مريوط وشمال غرب أبو قير، وتوقيت حفر البئر أوزوريس-1 بمنطقة تنمية رأس البر البحرية خلال 2024/2025. وكذلك الالتزام بحفر بئر فى منطقة تنمية أتول العميق وشمال الطابية وخاصة بعد الانتهاء من تفسيرات المسح السيزمي.



كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون من خلال استغلال البنية التحتية المتطورة والمقومات الهائلة التى تتمتع بها مصر كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة ولا سيما سعات التخزين الفائضة بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.



واستعرض الوزير الفرص الجديدة للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعى فى إطار المزايدة العالمية الجديدة التى طرحتها الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس مؤخرًا عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.