شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم السيد: أحداث المنطقة لها تأثير سلبى على الاقتصاد ومستوى الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الأحداث المضطربة في المنطقة لها تأثير سلبي على الاقتصاد وعلى مستوى الأسعار بشكل كبير، مشيرا إلى أن برميل النفط يبدو أنه سيتحرك صعودا بشكل شديد.

وأضاف عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة دي إم سي، أنه من المتوقع أن يتحرك سعر برميل النفط بنسبة أعلى، موضحا أن مصر دولة مستوردة للنفط وهذا سيكون له أعباء وتأثير على الأسعار في مصر، مفيدا بأن سعر البرميل مرشح للزيادة من 15 إلى 20% عن السعر الحالي.

وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى تأثر إيرادات قناة السويس من الأحداث الحالية في المنطقة، حيث انخفضت الايرادات بنسبة تصل لـ60% نتيجة أحداث البحر الأحمر، مؤكدا أن هذه الأحداث لها تأثير سلبي على السفن ومعظم شركات الشحن الكبرى، لافتا إلى أن هذه الأحداث تزيد أعباء تزويد المخزون الاستراتيجي من السلع.