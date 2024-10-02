مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12044 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 209.47 نقاط ليقفل عند مستوى 12044.07 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- مليار سهم، سجلت فيها أسهم 10 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 226 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، وأنابيب الشرق، وزجاج، ورتال، والغاز الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وملاذ للتأمين، ومجموعة إم بي سي، وأنابيب السعودية، وأميانتيت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.33% و 5.99%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وأمريكانا، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، ومعادن، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 354.29 نقطة ليقفل عند مستوى 24954.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 34 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

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