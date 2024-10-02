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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد يبحث تعزيز التعاون وفرص الاستثمار مع وزير المالية التركي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، مع وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك.
وجاء اللقاء على هامش حوار برلين العالمي، والمقام في ألمانيا.
وناقش الجانبان تعزيز التعاون الثنائي وآخر التطورات الإقليمية والعالمية الاقتصادية والمالية، وفرص الاستثمار ضمن رؤية المملكة 2030.
وجاء اللقاء على هامش حوار برلين العالمي، والمقام في ألمانيا.
وناقش الجانبان تعزيز التعاون الثنائي وآخر التطورات الإقليمية والعالمية الاقتصادية والمالية، وفرص الاستثمار ضمن رؤية المملكة 2030.