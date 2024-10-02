وزير الاقتصاد يبحث تعزيز التعاون وفرص الاستثمار مع وزير المالية التركي

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، مع وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك.وجاء اللقاء على هامش حوار برلين العالمي، والمقام في ألمانيا.وناقش الجانبان تعزيز التعاون الثنائي وآخر التطورات الإقليمية والعالمية الاقتصادية والمالية، وفرص الاستثمار ضمن رؤية المملكة 2030.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع