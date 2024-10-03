شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المركبات الكهربائية الأعلى ترخيصا خلال أغسطس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى أن عدد "المركبات الكهربائية" التى تم التأمين عليها اجباريا وتم ترخيصها فى أغسطس الماضي سجلت حوالي 650 مركبة.

وجاء من بينها 611 سيارة، وإحتلت سيارات مرسيدس المرتبة الأولى حيث حققت 200 سيارة من بينها إى كيو ايه 260 وحدها 77 سيارة

وتاتى فى المرتبه الثانية بى واى دى 96 سيارة من بينها سونج بلاس 25 سيارة اما بى ام دبليو حققت 90 سيارة من بينها اى أكس 3 مبيعات 50 سيارة.

أما فولكس فاجن فقد واصلت تراجع مبيعاتها حيث حققت 84 سيارة من بينها أى دى 4حيث حققت مبيعات 25 سيارة، أما تسلا فقد حققت ترخيص 21 سيارة أما إم جى 4 فقد بلغت مبيعاتها 11 سيارة أما هامر سيارة واحدة أما فورد موستنج سيارة واحدة اما نيسان قسقاى سيارتين واكس تريل سيارة واحدة.