شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يرصد تطور معدلات الزواج والطلاق فى مصر.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور معدل الزواج فى مصر، والمقصود بها عدد عقود الزواج التى تمت خلال العام لكل ألـف من السكان فى منتصف نفس العام وتشير الإحصائية.

‌وقالت بيانات نشرة الإحصاءات السنوية للزواج والطلاق فى مصر عام 2023، إن معدل الزواج على مستوى الجمهورية بلغ 9.1 فى الألف عام 2023 مقابل 9.0 فى الألف عام 2022.

‌وبلغ معدل الزواج بالحضر 8.6 فى الألف مقابل 9.5 فى الالف بالريف فى عام 2023، وكان أعلى معدل زواج 16.5 فى الألف بمحافظة أسوان، بينما بلغ أقل معدل زواج 5.9 فى الألف بمحافظة الجيزة.

وفى المقابل رصدت بيانات النشرة معدل الطلاق وهو إجمالى عدد حالات الطـلاق (إشهادات + احكام الطلاق النهائية) التى تمت خلال العام لكل ألـف من السكان فى منتصف نفـس العام.

وتشير الإحصـائية إلى أن معدل الطلاق بلغ 2.5 فى الألف عام 2023 مقابل 2.6 فى الألف عام 2022، وأن معدل الطلاق بالحضر بلغ 3.3 فى الألف مقابل 1.9 فى الألف بالريف عام 2023.

‌وبلغ أعلى معدل طلاق 5.0 فى الألف بمحافظة بورسعيد، بينما بلغ أقل معدل طلاق 1.2فى الألف بمحافظة أسيوط.

واجمالا بلغ عدد عقود الزواج 961220 عقدا عام 2023 مقـابل، 929428 عقدًا عـام 2022 بنسبة زيادة قدرها 3.4%، بينما بلغت عدد حالات الطلاق 265606 حالة عام 2023 مقابل 269834 حالة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.6%.