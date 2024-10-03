شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون وحدة سكنية.. أهم المعلومات عن توصيل الغاز بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مشروعات توصيل الغاز الطبيعى بصعيد مصر طفرة خلال الفترة الماضية حيث ارتفعت عدد الوحدات التي وصلها الغاز الطبيعي منذ بدء النشاط الي اكثر من 2 مليون وحدة سكنية وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى:

1- توصيل أكثر من 2 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط.

2- توصيل نحو 8400 منشاة تجارية.

3- توصيل نحو186 مصنعا.

4- كما تم تدفيع الغاز إلي 176 قرية حتي الآن بالصعيد في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

5- وارتفع عدد محطات تموين السيارات بالغاز في الصعيد الي نحو 140 محطة و24 مركز تحويل.

وكان المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية،قد اكد أن تنمية منطقة صعيد مصر وزيادة الاستثمارات العاملة بها في مجالي البترول والتعدين يأتى على رأس أولويات استراتيجية عمل الوزارة، حيث نعمل على جذب مزيد من الاستثمارات إلى منطقة الصعيد فى أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتكرير والتوسع فى مشروعات توصيل الغاز للمنازل، بالإضافة إلى أنشطة الثروة المعدنية التى تزخر بها جنوب مصر.

وشهدت مشروعات التوسع فى استخدامات الغاز طفرة سواء فى مشروعات توصيل الغاز فى المنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل إجمالى الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز على مستوى الجمهورية إلى نحو 15 مليون وحدة سكنية.