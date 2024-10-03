شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل 9 مشروعات بتروكيماويات فى مراحل التنفيذ المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

يستهدف قطاع البترول والبتروكيماويات تنفيذ عدد من المشروعات الهامة حيث أن هناك 9 مشروعات حالياً في مراحل التنفيذ المختلفة من المخطط أن تنتج ما يقرب من 6 ملايين طن وفيما يلى أهم المشروعات وتتضمن الاتى ..

1- مشروع انتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة من قش الأرز بمدينة إدكو الذى دخل مرحلة التشغيل التجريبى ويستعد للتشغيل التجارى هذا العام لإنتاج 205 الف مترمكعب من الالواح الخشبية لصناعة الأثاث والارضيات والاستفادة الاقتصادية من قش الأرز وتجنب الاضرار البيئية للتخلص منه.



2-مشروع انتاج مشتقات الميثانول بدمياط لإنتاج نحو 140 الف طن من المشتقات التي تدخل في صناعات المواد اللاصقة والخرسانة الجاهزة والاسمدة .

3- ومشروع انتاج الايثانول الحيوى بدمياط من مولاس مصانع السكر وسينتج 100 الف طن ايثانول حيوى يستخدم في الصناعات الدوائية و الأحبار وكذلك لإضافته الى بنزين السيارات للمساعدة في الحد من الانبعاثات الكربونية مما يبرز أهمية المشروع البيئية .

3-ومشروع انتاج الصودا آش والذى يعد مشروعا حيويا لتوفير منتج تستورده مصر بما لايقل عن 250 مليون دولار سنويا لصناعة الزجاج والورق والكيماويات والمنظفات وغيرها .



4-ومشروع مجمع السيليكون لإنتاج السيليكون المعدنى بكمية 45 الف طن كمرحلة أولى من خام الكوارتز المصرى لتعظيم القيمة المضافة هذا الخام عند تصنيعه للحصول على منتج نهائي قيمته اضعاف بيع الكوارتز خاماً و يستخدم في صناعات الالكترونيات و خلايا الطاقة الشمسية.

5-ومشروع وقود الطائرات المستدام من زيت الطعام المستعمل SAf ، ومشروع انتاج الامونيا الخضراء بدمياط لإنتاج 150 الف طن امونيا خضراء كوقود أخضر بإستخدام تسهيلات شركة موبكو وبتمويل عالمى بالكامل .



7- هذا بالإضافة إلى مشروع شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد المقرر اقامته بميناء الدخيلة كمنصة بحرية حديثة لاستقبال 600 ألف طن من الإيثان كمرحلة أولى كمدخلات أساسية لتغذية مصانع البتروكيماويات .



8- علاوة على مشروعي مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

9-مجمع العلمين للبتروكيماويات تحت الدراسة والتنمية.



