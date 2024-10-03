شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

سجل الذهب في مصر تداولات ضعيفة خلال جلسة اليوم الخميس، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3590 جنيه وذلك بعد أن استطاع الارتفاع يوم أمس بدعم من تعافي أسعار الذهب العالمي.

عيار 24 يسجل 4103 جنيهات.عيار 21 يسجل 3590 جنيهًا.عيار 18 يسجل 3077 جنيها.عيار 14 يسجل 2393 جنيها.الجنيه الذهب 28720 جنيها.افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3585 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند 3590 جنيها.

تعافي سعر الذهب العالمي أمس ساعد السعر المحلي على الارتداد لأعلى بعد أن وصل به التراجع الأخير إلى المستوى 3560 جنيه للجرام الذي اعتبره ارتكاز ليعود إلى التعافي من جديد بدعم من حركة أونصة الذهب العالمي.

من جهة أخرى توقف السعر عن الارتفاع اليوم ليتحرك بشكل عرضي وذلك بعد أن توقف السعر العالمي للذهب عن الارتفاع من جديد، وذلك يدل على قوة ارتباط سعر الذهب المحلي بالسعر العالمي خلال الفترة الأخيرة.

من جهة أخرى عاد سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى التعافي اليوم ليسجل متوسط 48.45 جنيه لكل دولار، وذلك بعد أن شهد تراجع منذ بداية الأسبوع تسبب في الحد من مكاسب الذهب في مصر.



