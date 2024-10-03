شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن منظومة الخزانة الرقمية لاستخراج الأوراق الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البدء فى إعداد مشروع الخزانة الرقمية، لتيسير أداء الخدمات الحكومية وتوفير الجهد والوقت على المواطنين فى استخراج الأوراق الرسمية.. إليك كل ما تريد معرفته:

ما هى الخزانة الرقمية؟

هى منظومة لتخزين مستندات كل مواطن على ملف رقمى خاص به على الجهاز الإلكترونى، بهدف تيسير أداء الخدمات الحكومية، من خلال تبادل البيانات رقميًا بين الجهات الحكومية بشكل مؤمن مما يوفر الوقت والجهد على المواطن لاستخراج الأوراق الرسمية.

ما هى آلية التطبيق؟

يقدم المواطن الراغب فى أداء الخدمة رمز الاستجابة السريعة " QR Code" للموظف ليقرأه من خلال جهاز يسمح له بالاطلاع على مستندات المواطن ليتم استخدامها فى تأدية الخدمة، دون أن يضطر المواطن إلى استخراج نسخ من هذه المستندات لتقديمها للموظف.

ما الفارق بين منظومة الخزانة الرقمية ومنصة مصر الرقمية؟

الفرق بين منظومة الخزانة الرقمية ومنصة مصر الرقمية، أن المواطن سيستخدم المنصة لإصدار نسخ من المستندات الرسمية لتقديمها فى الخدمات غير الحكومية، أما الخزانة الرقمية سيتم استخدامها فى تبادل الوثائق والمستندات رسميًا بشكل مؤمن.



وتدعم استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030 تحقيق أهداف رؤية مصر 2023 من خلال بناء مصر الرقمية وتشمل الأهداف، تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمى، وتحقيق الشمول المالى، وتعزيز بناء القدرات وتشجيع الابتكار، ومحاربة الفساد، وضمان الأمن المعلوماتى، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمى والدولي.



وتمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة وتُعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمى، ويعتمد بناء مصر الرقمية على ثلاثة محاور أساسية، وهى التحول الرقمى، والمهارات والوظائف الرقمية، والإبداع الرقمى وتعتمد هذه المحاور على أسس هامة، وهى تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الإطار التشريعى التنظيمي.