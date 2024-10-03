شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزًا لدورها الوطني.. "مجموعة كايرو ثري ايه" تشارك في بعثة تجارية للعراق لزيادة الصادرات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار دعم جهود الدولة لزيادة الصادرات المصرية، تشارك مجموعة كايرو ثري ايه- أكبر كيان وطني في قطاع الصناعات الغذائية في مصر- في البعثة التجارية للمجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى العراق، للمشاركة في معرض العراق للغذاء، والذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر، بهدف فتح أسواق تصديرية جديدة بما ينعكس على نمو مبيعات الشركة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد

يأتي ذلك في إطار حرص مجموعة كايرو ثري ايه، على المشاركة بكبرى المعارض الدولية؛ وذلك لعرض تشكيلة واسعة من منتجاتها الزراعية والداجنة والتصنيع الغذائي، بهدف إبرام تعاقدات لتصدير منتجاتها لأسواق جديدة لتحقيق مستهدفات الدولة بزيادة الصادرات المصرية.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو مجموعة"كايرو ثري ايه"، لقاءات ثنائية مع شركات عراقية لبحث عقد شراكات لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والعراق، وعرض خطط الشركة في التوسع في السوق العراقي من خلال منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المستهلكين في العراق.

ويعرض جناح مجموع "كايرو ثري أيه"، بمعرض العراق للغذاء، منتجات المجموعة المتنوعة أبرزها منتجات الدواجن المجمدة "شهد" و"بدرية"، وكذلك منتجات شركة كايرو ثري أيه الزراعية من الخضروات والفاكهة "قطوف" والزيوت "روتس"، والتي يتم تصديرها للعديد من الأسواق حول العالم وتتواجد في كبرى السلاسل التجارية العالمية.

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قال السيد/ إبراهيم وجدي، الرئيس التنفيذي لشركة كايرو ثري ايه للدواجن :"حرصنا على المشاركة في البعثة التجارية للعراق لفتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجاتنا في المنطقة العربية، معتمدين على ما نقدمه من سلة متنوعة من المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية"، مشيرًا لأهمية التصدير للسوق العراقي، والذي يعتبر سوقًا واعدًا للمنتجات المصرية بصفة عامة، والغذائية بوجه خاص.

أشار إلى دور مجموعة "كايرو ثري ايه" في دعم جهود الدولة لزيادة حجم الصادرات المصرية، حيث تقوم الشركة بتصدير منتجاتها لأكثر من 60 دولة حول العالم بإجمالي صادرات قدرها حوالي 100 مليون دولار وتستهدف المجموعة مضاعفة حجم صادراتها للمساهمة في زيادة الناتج القومي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد.

وتنتج مجموعة كايرو ثري أيه، عددًا كبيرًا من المنتجات الغذائية الأساسية على مائدة المستهلك أبرزها دواجن "شهد" و"بدرية"، وزيوت "روتس، بيت السلطان وكاميو"، وشاي "زمان"، إضافة إلى منتجات النشا والجلوكوز التي تستخدمها كبرى شركات الأغذية في مصر، وتصدر المجموعة منتجاتها لأكثر من 60 دولة حول العالم، علاوة على ذلك تمتلك المجموعة أكبر مزرعة للإنتاج الداجني في الشرق الأوسط على مساحة 27 ألف فدان لإنتاج 60 ألف طن لحم دواجن سنويًا تغطي نسبة 5% من الإنتاج المحلي.



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نبذة عن مجموعة كايرو ثري ايه:

تعد مجموعة كايرو ثري ايه - أكبر كيان وطني في قطاع الصناعات الغذائية – يضم شركات متخصصة في المجال الغذائي بوجه عام، واخترقت من خلال شركاتها التابعة العديد من أسواق التصدير. وقد تأسست كايرو ثري إيه عام 1981 كشركة متخصصة في الزراعة وتجارة السلع، ومن خلال رؤية واضحة سعت كايرو ثري ايه إلى زيادة حجم استثماراتها من خلال تأسيس شركات جديدة مثل شركة كايرو ثري ايه للدواجن والتي تم تأسيسها خلال عام 2018 أو الاستحواذ على شركات قائمة مثل الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، شركة الأهرام للدواجن، والشركة المصرية لمنتجات النشا والجلوكوز.



البعثة التجارية للمجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى العراق