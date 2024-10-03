شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اقتصادية قناة السويس يختتم جولته لفرنسا بلقاء اتحاد أصحاب الأعمال الفرنسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمجموعة من الاجتماعات، نظمها اتحاد أصحاب الأعمال الفرنسي "ميديف إنترناشيونال MEDEF INTERNATIONAL" الذي يضم 7100 شركة فرنسية من مختلف القطاعات، و85 مجلس أعمال؛ وذلك بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس التمثيل التجاري، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، والسفير الفرنسي لدى القاهرة، والسفير المصري لدى باريس، إلى جانب أعضاء مجلس الأعمال المصري الفرنسي ورئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، وشملت تلك الاجتماعات لقاءً موسعًا مع 30 شركة فرنسية في مقر "اتحاد أصحاب الأعمال الفرنسي"MEDEF"؛ للترويج لمناخ الاستثمار في مصر وعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما عقد جلسات متخصصة في قطاعات الهيدروجين والقطاع المالي.

وعقد رئيس اقتصادية قناة السويس كذلك لقاءً مع مسؤولي شركة John Cockeril إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج معدات وأجهزة التحليل الكهربي ذات القدرات الكبيرة لتوليد الهيدروجين، و ناقش مع الشركة فرص الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، كما بحث سبل التعاون في الصناعات المغذية والمكملة لصناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ حيث تبذل المنطقة الاقتصادية جهود عديدة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر والتوسع في المجالات الخاصة به.

كما عقد وليد جمال الدين، لقاء مع شركة ألستوم Alstom لبحث مشروعها الاستراتيجي لتصنيع الوحدات المتحركة (عربات مترو الأنفاق والقطار الكهربي والترام)، الذي يستهدف إنشاء مصنع للمكونات والضفائر الكهربية مخصص للتصدير؛ حيث يعتبر مشروع مترو الأنفاق من أنجح المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في إطار التعاون بين مصر وفرنسا.

فيما التقى رئيس اقتصادية قناة السويس مسؤولي مجموعة Bureau Veritas أحد أبرز المجموعات الرائدة على مستوى العالم في مجال خدمات الاختبار، وإصدار شهادات المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، فضلًا عن مساعدة الشركات للتوافق مع المعايير واللوائح الدولية والمسؤولية الاجتماعية، وأكد وليد جمال الدين، اهتمام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع المجموعة في هذا المجال الهام لمساعدة المستثمرين العاملين داخل الهيئة لتعزيز صادراتهم خاصة للدول الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد أصحاب الأعمال الفرنسي "ميديف إنترناشيونال Medef" هي أول شبكة من رجال الأعمال في فرنسا، ونحو 70% من الشركات الأعضاء في Medef هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، كما يقوم الاتحاد بإطلاق عدد من المبادرات الدولية،لتعزيز حرية المؤسسات، وتشجيع ريادة الأعمال من خلال استفادة الشركات من بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية والمجتمعية ونشر أنشطتها في فرنسا وخارجها، وكان "ميديف" قد التقى رئيس مجلس الوزراء المصري في مارس 2022 بمشاركة وفد من الشركات الفرنسية.