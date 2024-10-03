شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «عطاء التعليمية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عطاء التعليمية فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 23/12/2024م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 22/12/2027م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-03-30 الموافق 2024-10-03، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-05-01 الموافق 2024-11-03.
سياسة و معايير الترشح
أضافت الشركة أن على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وسياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة، مع الالتزام بما يلي:
- تقديم خطاب موقع للجنة الترشيحات والمكافآت يفيد بالرغبة في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته.
- تقديم نموذج (1) الخاص بالسيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية.
- تقديم صورة واضحة من الهوية الشخصية ومن بطاقة العائلة للأفراد.
- تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة كما يمكن الحصول على النموذج من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية.
علماً بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة، كما سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لسياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة والإجراءات والاحكام الواردة في هذا الإعلان.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-03-30 الموافق 2024-10-03، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-05-01 الموافق 2024-11-03.
سياسة و معايير الترشح
أضافت الشركة أن على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وسياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة، مع الالتزام بما يلي:
- تقديم خطاب موقع للجنة الترشيحات والمكافآت يفيد بالرغبة في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته.
- تقديم نموذج (1) الخاص بالسيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية.
- تقديم صورة واضحة من الهوية الشخصية ومن بطاقة العائلة للأفراد.
- تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة كما يمكن الحصول على النموذج من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية.
علماً بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة، كما سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لسياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة والإجراءات والاحكام الواردة في هذا الإعلان.