شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «بي سي آي» توافق على تعيين عضو بلجنة المراجعة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وتضمنت النتائج: الموافقة ﻋﻠﻰ تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، والموافقة على تعديل لائحة معايير وإجراءات عضوية مجلس إدارة الشركة.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها للتوافق مع التعديلات المقترحة.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعديل المادة 20 من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب (اجتماعات المجلس).

وتضمنت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور جاسم شاهين الرميحي - عضو مستقل من خارج المجلس عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 10 يونيو 2024م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 15 يونيو 2025م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق عزيز القحطاني- عضو مستقل من خارج المجلس.

على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 10 يونيو 2024م ، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة شركة الصناعات الكیمیائیة الأساسیة (بي سي آي) نتائج اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية (الاجتماع الأول) والذي عُقد مساء أمس الأربعاء.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.وتضمنت النتائج: الموافقة ﻋﻠﻰ تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، والموافقة على تعديل لائحة معايير وإجراءات عضوية مجلس إدارة الشركة.وشملت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها للتوافق مع التعديلات المقترحة.ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعديل المادة 20 من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب (اجتماعات المجلس).وتضمنت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور جاسم شاهين الرميحي - عضو مستقل من خارج المجلس عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 10 يونيو 2024م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 15 يونيو 2025م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق عزيز القحطاني- عضو مستقل من خارج المجلس.على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 10 يونيو 2024م ، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.